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Сотскова прокомментировала свое выступление на ЧМ
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Фигуристка Сотскова прокомментировала свое выступление на ЧМ 

Газета.Ru 21 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Мария Сотскова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Милане, где после короткой программы она занимает пятую строчку с 71,80 баллами. Об этом сообщает ТАСС.
"Я рада — сегодня я справилась. Тренировалась, стараясь забыть про Олимпиаду — вспоминать об этом я не очень хочу. Поэтому каждый день выходила на тренировку и говорила себе — начинается новая жизнь, впереди чемпионат мира, и готовиться к нему надо по-новому.
Возможно, я немного и придерживала себя, просто присутствовало волнение, мне хотелось хорошо и чисто откатать, чтобы снова в саму себя поверить", — заявила спортсменка.
Фигуристка также отметила, что справиться с неуверенностью после Олимпиады ей помогли тренеры.
"После Олимпиады была неуверенность в самой себе, но моя команда, мои тренеры помогли мне сконцентрироваться на чемпионате мира, забыть неудачи и идти дальше", — добавила Сотскова.
Ранее Алина Загитова заявила о скованности во время выступления на чемпионате мира в Милане.
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