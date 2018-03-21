Фигуристка Сотскова прокомментировала свое выступление на ЧМ

"Я рада — сегодня я справилась. Тренировалась, стараясь забыть про Олимпиаду — вспоминать об этом я не очень хочу. Поэтому каждый день выходила на тренировку и говорила себе — начинается новая жизнь, впереди чемпионат мира, и готовиться к нему надо по-новому. Российская фигуристка Мария Сотскова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Милане, где после короткой программы она занимает пятую строчку с 71,80 баллами. Об этом сообщает ТАСС.

Возможно, я немного и придерживала себя, просто присутствовало волнение, мне хотелось хорошо и чисто откатать, чтобы снова в саму себя поверить", — заявила спортсменка.

"После Олимпиады была неуверенность в самой себе, но моя команда, мои тренеры помогли мне сконцентрироваться на чемпионате мира, забыть неудачи и идти дальше", — добавила Сотскова. Фигуристка также отметила, что справиться с неуверенностью после Олимпиады ей помогли тренеры.