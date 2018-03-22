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Рогонов: «Это была тактическая ошибка»
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Фигурист Рогонов: перед произвольной программой на ЧМ допустил тактическую ошибку 

Р-Спорт 14 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский фигурист Алексей Рогонов, выступающий в парном катании с Кристиной Астаховой, заявил, что допустил тактическую ошибку, когда в произвольной программе на чемпионате мира в Милане их дуэт дольше положенного готовился к прокату, за что судьи снизили им оценку.
В четверг в Милане пары представляли произвольную программу. Судьи вычли балл из результата Астаховой/Рогонова за то, что российские фигуристы не уложились в отведенные регламентом 30 секунд после выхода на лед, которые даются, чтобы спортсмены встали в начальную позу перед началом проката. Пара заняла итоговое восьмое место, набрав в сумме за прокат обеих программ 202,16 балла.
"В четверг ехалось легко, несмотря на ошибки. Жалко, что не получилось чистого проката. Нужно работать, избавляться от шероховатостей. Меня, конечно, расстроил тот факт — и это моя тактическая ошибка — мы получили "дидакшн" на ровном месте, еще не начав программу. Мы не успели выйти в 30 секунд. Стояли у борта, нас уже объявили, но пока делали кружок, превысили эти полминуты. Обидно", — сказал Рогонов, слова которого приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Фигурист считает, что в этом сезоне был получен большой опыт, который говорит о том, что они с Астаховой "как пара уже скатались".
"Это был невероятно долгий сезон, начиная с прокатов в Сочи, чуть не каждые три недели старты, Гран-при. Мы на этапах Гран-при вошли в призы, были близки к финалу, но, к сожалению, не попали. Потом замены — участие в Олимпиаде, поездка на этот чемпионат. Конечно, это опыт. Большой опыт, который говорит о том, что мы как пара уже скатались. Сейчас пока все мысли, чтобы отдохнуть, о планах не думаем", — заявил Рогонов.
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