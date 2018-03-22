Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 Алена Савченко и Бруно Массо лидируют после короткой программы на чемпионате мира-2018 в Милане. За свой прокат они набрали 82,98 балла.
Российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов показали второй результат — 81,29.
Милан (Италия) Чемпионат мира Пары Короткая программа 1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) — 82,98 2. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) — 81,29 3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 75,32 4. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) — 74,38 5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 72,53 6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,98 7. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) — 71,62