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Загитова уступила Костнер в короткой программе чемпионата мира

Каролина Костнер: "Не думала о том, чтобы опередить Загитову"

Виктор Кудрявцев: "Пик формы Загитовой пришелся на Пхенчхан. В Милане за рекорды она биться не будет"