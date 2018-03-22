Савченко хочет шестое золото. Тарасова и Морозов — первое

Но тогда немецкий дуэт еще не владел золотом Олимпийских игр. Сейчас же оно есть, и его обладатели пожинают законно-соответствующие плоды. В частности — судейское безразличие к корявенькому выезду Савченко с выброса, за которое с нее не сняли практически ничего и в итоге выдали им «плюс три» к личному рекорду. Российская пара, выступившая прекрасно, без заметных ошибок, получила меньше даже за технику.

Нас «опять засудили»? Да нет, не сказал бы. Скорее, слегка придержали — в меру и в соответствии с неписанными правилами хорошего тона. Проходи этот чемпионат в России, вполне возможно, что Тарасова с Морозовым сейчас, наоборот, стояли бы символически первыми, а Костнер — символически второй.

Главное слово тут: «символически». 1,69 отставания от Савченко/Массо толком ничего не значат. Уж точно намного меньше, чем всеобщее знание об их блестящей произвольной постановке, уже принесшей немецкой паре не только золото Пхенчхана, но и мировой рекорд.

Так что все будет решаться завтра. Ну, или сегодня — в общем, в четверг. Тоже в районе полуночи по московскому времени. И точно так же, как Загитова остается фаворитом в борьбе за золото у одиночниц, Савченко и Массо сохраняют аналогичный статус в соревнованиях спортивных пар. Причем шансов побороться за титул у Тарасовой с Морозовым будет побольше, чем у Костнер. Несмотря на домашне-итальянский лед.

Но на золото претендуют только два сильнейших дуэта. Напомню, что Савченко уже пять раз становилась чемпионкой мира в 2008-2014 годах с другим партнером, Робином Шолковы , ныне тренирующим в группе Нины Мозер Тарасову и Морозова. Теперь ненасытная уроженка Киевской области хочет «золото №6». Это не рекорд (у нашей Ирины Родниной — аж десять титулов чемпионки мира), но все-таки пропуск в некий элитный клуб, членов которого можно пересчитать по пальцам.

Тарасовой с Морозовым считать пока нечего, они просто хотят свое «золото №1». Завтра российский дуэт выйдет на лед последним. Сразу после Савченко и Массо, в 23.46 по московскому времени. А дальше — лед всех рассудит.

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Компоненты

Штраф

Сумма

Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)

44,14 38,84 82,98 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

39,23 36,09 75,32 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)

39,03 35,35 74,38 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)

38,76 33,22 71,98 Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)

39,53 32,09 71:62