Кристина Астахова: Задача на произвольную программу? Прокатать ее чисто и превзойти себя 

Российская фигуристка Кристина Астахова, выступающая в паре с Алексеем Рогоновым — о выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Милане.
«Короткую программу мы уже катали чисто. Будем настраиваться на произвольную.
Задача на произвольную программу? Прокатать ее чисто, превзойти себя, попытаться сделать лучше, чем было», — приводит слова Астаховой официальный сайт ФФККР.
Напомним, пара Астахова/Рогонов с результатом 71,62 балла занимают седьмое место после короткой программы. Лидируют немцы Алена Савченко/Брюно Массо (82,98), вторые россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов (81,29), третьи — французы Ванесса Джеймс / Морган Кипре (75,32).