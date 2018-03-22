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Кристина Астахова: Задача на произвольную программу? Прокатать ее чисто и превзойти себя
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Кристина Астахова: Задача на произвольную программу? Прокатать ее чисто и превзойти себя 

Советский спорт 3 часа назад
Российская фигуристка Кристина Астахова, выступающая в паре с Алексеем Рогоновым — о выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Милане.
«Короткую программу мы уже катали чисто. Будем настраиваться на произвольную.
Задача на произвольную программу? Прокатать ее чисто, превзойти себя, попытаться сделать лучше, чем было», — приводит слова Астаховой официальный сайт ФФККР.
Напомним, пара Астахова/Рогонов с результатом 71,62 балла занимают седьмое место после короткой программы. Лидируют немцы Алена Савченко/Брюно Массо (82,98), вторые россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов (81,29), третьи — французы Ванесса Джеймс / Морган Кипре (75,32).
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