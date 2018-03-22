Кристина Астахова: Задача на произвольную программу? Прокатать ее чисто и превзойти себя

Российская фигуристка Кристина Астахова , выступающая в паре с Алексеем Рогоновым — о выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Милане.

«Короткую программу мы уже катали чисто. Будем настраиваться на произвольную.

Задача на произвольную программу? Прокатать ее чисто, превзойти себя, попытаться сделать лучше, чем было», — приводит слова Астаховой официальный сайт ФФККР.