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Наталья Забияко: Рады, что успели прийти в себя после ОИ и подготовиться к ЧМ
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Наталья Забияко: Рады, что успели прийти в себя после ОИ и подготовиться к ЧМ 

Советский спорт 3 часа назад
Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающий в паре с Александром Энбертом — о выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Милане.
— Общее впечатление классное, — приводит слова Забияко официальный сайт ФФККР. — Рады, что после Олимпийских игр успели прийти в себя и подготовиться к чемпионату.
— Что касается мотивации? Я не знаю, откуда она берется, — заявил Энберт. — Но она есть. Мы приходим на тренировку и просто работаем. Нет такого, что сейчас можно было бы что-то пропустить, прийти попозже или не весь план доделать. Мы мыслим краткосрочными целями, исходя из возможностей, нашего состояния, идем от старта к старту.
А у нашего тренера Нины Михайловны Мозер более объемные планы, и она составляет их таким образом, чтобы мы подошли к соревнованиям на пике формы. Естественно, после Олимпиады было тяжело, но все это преодолимо.
Напомним, пара Забияко/Энберт с результатом 74,38 балла занимают четвертое место после короткой программы. Лидируют немцы Алена Савченко/Брюно Массо (82,98), вторые россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов (81,29), третьи — французы Ванесса Джеймс / Морган Кипре (75,32).
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