Наталья Забияко: Рады, что успели прийти в себя после ОИ и подготовиться к ЧМ

Российская фигуристка Наталья Забияко , выступающий в паре с Александром Энбертом — о выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Милане.

— Общее впечатление классное, — приводит слова Забияко официальный сайт ФФККР. — Рады, что после Олимпийских игр успели прийти в себя и подготовиться к чемпионату.

— Что касается мотивации? Я не знаю, откуда она берется, — заявил Энберт. — Но она есть. Мы приходим на тренировку и просто работаем. Нет такого, что сейчас можно было бы что-то пропустить, прийти попозже или не весь план доделать. Мы мыслим краткосрочными целями, исходя из возможностей, нашего состояния, идем от старта к старту.

А у нашего тренера Нины Михайловны Мозер более объемные планы, и она составляет их таким образом, чтобы мы подошли к соревнованиям на пике формы. Естественно, после Олимпиады было тяжело, но все это преодолимо.