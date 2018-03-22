Загитова: нужно закрыть рот и не есть

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что испытывает проблемы в связи с процессом взросления.

«Да. Есть трудности в связи с этим. Мы с тренером смотрим, что можно немного изменить в технике, чтобы не уступать. И это помогает», — цитирует Загитову Sportbox.

«Просто нужно закрыть рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть», — сказала фигуристка. При этом спортсменка выразила сомнение, что процесс взросления окажет серьёзное влияние на её вес.

Она также рассказала, что питается, но маленькими порциями.

Загитова занимает второе место в турнирной таблице чемпионата мира после короткой программы.