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Загитова: нужно закрыть рот и не есть
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Загитова: нужно закрыть рот и не есть 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что испытывает проблемы в связи с процессом взросления.
«Да. Есть трудности в связи с этим. Мы с тренером смотрим, что можно немного изменить в технике, чтобы не уступать. И это помогает», — цитирует Загитову Sportbox.
При этом спортсменка выразила сомнение, что процесс взросления окажет серьёзное влияние на её вес.
«Просто нужно закрыть рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть», — сказала фигуристка.
Она также рассказала, что питается, но маленькими порциями.
Загитова занимает второе место в турнирной таблице чемпионата мира после короткой программы.
Ранее итальянка Каролина Костнер призналась, что не рассчитывала опережать Загитову после короткой программы.
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