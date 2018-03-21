Каролина Костнер: «Не думала о том, чтобы опередить Загитову»

Итальянка Каролина Костнер не ожидала обойти россиянку Алину Загитову в короткой программе на чемпионате мира-2018. Костнер занимает первое место, опережая олимпийскую чемпионку на 0,76 балла.

— Я выходила на лед с единственной мыслью — чисто выполнить все свои элементы, — цитирует «Р-Спорт» Костнер. — В короткой программе это самое важное. Старалась контролировать эмоции и уж точно не думала о том, чтобы опередить Алину Загитову. Невероятно, но это удалось. Очень счастлива, что все получилось именно так. Кататься дома перед своей публикой — это большая ответственность.

В середине моей программы есть место, где музыка как бы обрывается. Когда я услышала, что в зале, несмотря на переполненные трибуны, царит полная тишина, почувствовала всем своим существом, что зрители настолько захвачены моим катанием, что как бы проживают этот момент вместе со мной. Это очень сильно меня вдохновило.