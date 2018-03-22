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Загитовой подарили собаку ее мечты в Японии
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Загитовой подарили собаку ее мечты в Японии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Японская ассоциация сохранения чистоты породы национальной японской акита-ину предложила подарить чемпионке щенка.
В северной префектуре Японии, Акита на острове Хонсю Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину подарила российской чемпионке Олимпиады-2018 Алине Загитовой щенка этой породы. Об этом сообщает Kyodo.
По данным японского агентства, Загитова увидела фотографии этой породы собак во время сборов в Японии и сразу захотела себе такого щенка.
«Перед Олимпиадой я была на сборах в Японии и увидела журнал, где были фотографии собак породы акита-ину. О такой собаке сняли известный фильм «Хатико». Мне эти собачки сразу понравились», — отметила спортсменка.
По ее словам, мама пообещала ей собаку, если та хорошо выступит на Олимпиаде.
Фигуристка собирается назвать домашнего питомца — «Масару», что с японского языка переводится как «победа».
Загитова большая любительница животных. У нее уже есть кот и две шиншиллы — Дина и Тошка. Теперь к ним присоединится и собака. Держать собаку она будет в своей съемной квартире, в которой она живет с 13 лет. В столицу с бабушкой Загитова перебралась из Ижевска.
Российская фигуристка, 15-летняя Алина Загитова, на Олимпийских играх в Южной Корее побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до этого ее коллегой по команде Евгенией Медведевой. Загитова набрала 82,92 балла за выступление в короткой программе в одиночном катании и заработала первую для России золотую медаль.
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