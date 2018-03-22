Загитовой подарили собаку ее мечты в Японии

Японская ассоциация сохранения чистоты породы национальной японской акита-ину предложила подарить чемпионке щенка.

В северной префектуре Японии, Акита на острове Хонсю Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину подарила российской чемпионке Олимпиады-2018 Алине Загитовой щенка этой породы. Об этом сообщает Kyodo.

По данным японского агентства, Загитова увидела фотографии этой породы собак во время сборов в Японии и сразу захотела себе такого щенка.

«Перед Олимпиадой я была на сборах в Японии и увидела журнал, где были фотографии собак породы акита-ину. О такой собаке сняли известный фильм «Хатико». Мне эти собачки сразу понравились», — отметила спортсменка.

По ее словам, мама пообещала ей собаку, если та хорошо выступит на Олимпиаде.

Фигуристка собирается назвать домашнего питомца — «Масару», что с японского языка переводится как «победа».

Загитова большая любительница животных. У нее уже есть кот и две шиншиллы — Дина и Тошка. Теперь к ним присоединится и собака. Держать собаку она будет в своей съемной квартире, в которой она живет с 13 лет. В столицу с бабушкой Загитова перебралась из Ижевска.