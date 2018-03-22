Алексей Ерохов: «Мама была инициатором перехода к Тутберидзе»

— Мама была инициатором перехода, — приводит prosports.kz слова Ерохова. — Когда Этери Георгиевна меня уже взяла, мама сказала, что этот тренер будет моим последним. Либо у нее, либо никогда и ни у кого. Я не особо знал про Этери Тутберидзе. Все время за фигурным катанием следила моя мама. А я был ребенком и особо не интересовался. Я знал, что она — именитый тренер.

— В чем сила Этери Тутберидзе?

— В сильном трудолюбии и огромной любви к фигурному катанию.

— Ну, она не так давно призналась, что вообще ничего не делает…

— Она скромничает (улыбается). Она проделывает колоссальную работу со всеми нами. Мы стараемся ее не подводить.

— У тебя когда-нибудь появлялось желание бросить спорт?

— Да, конечно, было такое. Я думаю, это все из-за переходного возраста. Я очень сильно вырос и на тренировках у меня мало, что получалось. Это меня сильно злило, и я думал, может это и по правде не мое. Я месяц не ходил на тренировки. Просто тупо ходил в школу и с друзьями гулял. Мне это надоело. Я понял, что не могу без фигурного катания. На тот момент моим тренером уже была Этери Георгиевна.

— Правило: хочешь тренироваться — тренируйся, не хочешь — не приходи.

— Правило действовало. Я помню, позвонил ей по телефону и спросил: Этери Георгиевна, я соскучился по льду и хочу вернуться. Она ответила: да, конечно, возвращайся.