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Загитова: «Нужно закрыть свой рот и не есть»
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Загитова: «Нужно закрыть свой рот и не есть» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала «Матч ТВ», как справляется половым созреванием и изменениями в весе, которые он приносит.
Журналистка канала в разговоре со спортсменкой отметила, что ей показалось, будто за последние три месяца Загитова «немного подросла».
«Да. Есть трудности в связи с этим», — ответила фигуристка.
По ее словам, это отражается в том числе на ее технике катания, которую необходимо менять, «чтобы не уступать», чем они с тренером и занимаются.
«И это помогает», — уверена она.
Кроме того, 15-летняя Загитова отметила, что пубертатный период, который она переживает, не означает, что «становишься жирной».
«Просто нужно закрыть свой рот и не есть», — заявила спортсменка, подчеркнув, что сама она ест, но «в маленьких количествах».
Накануне Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, показала лишь второй результат в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Россиянку на 0,76 балла опередила 31-летняя итальянка Каролина Костнер. Соревнования продолжатся 23 марта, когда фигуристки представят произвольную программу.
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