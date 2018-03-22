Загитова: «Нужно закрыть свой рот и не есть»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала «Матч ТВ», как справляется половым созреванием и изменениями в весе, которые он приносит.

Журналистка канала в разговоре со спортсменкой отметила, что ей показалось, будто за последние три месяца Загитова «немного подросла».

«Да. Есть трудности в связи с этим», — ответила фигуристка.

По ее словам, это отражается в том числе на ее технике катания, которую необходимо менять, «чтобы не уступать», чем они с тренером и занимаются.

«И это помогает», — уверена она.

Кроме того, 15-летняя Загитова отметила, что пубертатный период, который она переживает, не означает, что «становишься жирной».

«Просто нужно закрыть свой рот и не есть», — заявила спортсменка, подчеркнув, что сама она ест, но «в маленьких количествах».