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Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков
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Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Россиянин Михаил Коляда занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане, передает «Спорт-Экспресс».
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Михаил отказался от лутца в четыре оборота, на котором бесконечно падал на Олимпийских играх в Пхенчхане. В Милане спортсмен сделал каскад из четверного и тройного тулупов, тройные лутц и аксель и набрал сумму в 100,8 балла, пропустив вперед лишь американца Натана Чена со 101,94 балла.
Судьба медалей чемпионата мира в мужском одиночном катании определится 24 марта.
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