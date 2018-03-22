Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков

Россиянин Михаил Коляда занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане, передает «Спорт-Экспресс».

Михаил отказался от лутца в четыре оборота, на котором бесконечно падал на Олимпийских играх в Пхенчхане. В Милане спортсмен сделал каскад из четверного и тройного тулупов, тройные лутц и аксель и набрал сумму в 100,8 балла, пропустив вперед лишь американца Натана Чена со 101,94 балла.

Судьба медалей чемпионата мира в мужском одиночном катании определится 24 марта.