Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала короткую программу россиянина Михаила Коляды , исполненную на чемпионате мира в Милане, передает "Р-Спорт".

Тарасова заявила, что фигурист слишком упростил программу, исполнив все прыжки в первой половине проката, отчего выступление получилось «девичьим».

«В фигурном катании еще не приняли правила, освобождающие спортсмена от необходимости выполнять прыжки во второй половине программы. Миша прекрасно катался, я рада, что он второй. Но он катал ровно такую программу, которую исполняли двадцать лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко. Каскад тулуп-тулуп, тройной лутц, аксель, все три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат», — сказала Тарасова.

По ее мнению, Коляде нужно «ставить перед собой новые цели, показывать, что ты готов быть в элите, а не устраивать себе легкую жизнь».

Михаил Коляда занимает второе место после короткой программы. Спортсмен отказался от лутца в четыре оборота, на котором падал на Олимпийских играх в Пхенчхане. Коляда набрал сумму в 100,8 балла, пропустив вперед лишь американца Натана Чена со 101,94 балла. Судьба медалей чемпионата мира в мужском одиночном катании определится 24 марта после произвольной программы.