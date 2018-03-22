Чен: Доволен стартом ЧМ после проблем в короткой программе на Олимпиаде

Американский фигурист Натан Чен отметил, что ему удалось исправить ошибки в короткой программе, допущенные на Олимпиаде в Пхенчхане.

После короткой программы Чен занимает первое место, опережая россиянина Михаила Коляду на 1,88 балла.

«Я очень доволен стартом чемпионата мира, особенно после проблем в короткой программе на Олимпиаде.

Было здорово снова показать свою короткую программу, надеюсь, что мне удастся исправиться. В целом я горжусь своим результатом.

В произвольной программе постараюсь откататься максмимально чисто. Что я для этого буду делать, это личное дело меня и моего тренера.

Все может измениться, у нас еще есть целый день, чтобы подумать об этом», — цитирует официальный сайт ISU Чена.