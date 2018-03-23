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Российские фигуристы Забияко и Энберт довольны своим прогрессом в олимпийском сезоне
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Российские фигуристы Забияко и Энберт довольны своим прогрессом в олимпийском сезоне 

ТАСС 1 час назад
МИЛАН /Италия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряные призеры командного олимпийского турнира российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт довольны, что смогли достичь очевидного прогресса в катании в сезоне-2017/18. Об этом спортсмены рассказали ТАСС по окончании выступления на чемпионате мира в Милане, по итогам которого заняли четвертое место.
Спортсмены получили 133,50 балла, в сумме — 207,88.
"Мы довольны — было сложно, но мы справились, — рассказал Энберт. — Впечатления хорошие после этого сезона достаточно хорошие, и мы безумно рады тому, что нам удалось прогрессировать. Да, помарки сегодня были, не все получилось идеально, но мы рады, что сейчас все закончилось, хочется поскорее снять коньки и отдохнуть, усталость накопилась, и это сегодня немного давило. Но в целом это был хороший сезон".
Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.
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