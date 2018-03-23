Российские фигуристы Забияко и Энберт довольны своим прогрессом в олимпийском сезоне

Спортсмены получили 133,50 балла, в сумме — 207,88.

"Мы довольны — было сложно, но мы справились, — рассказал Энберт. — Впечатления хорошие после этого сезона достаточно хорошие, и мы безумно рады тому, что нам удалось прогрессировать. Да, помарки сегодня были, не все получилось идеально, но мы рады, что сейчас все закончилось, хочется поскорее снять коньки и отдохнуть, усталость накопилась, и это сегодня немного давило. Но в целом это был хороший сезон".

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.