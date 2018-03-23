Бруно Массо: «Это такой сезон, о котором мы мечтали» 

Немец Бруно Массо признался, что ему в паре с Аленой Савченко тяжело далась победа на чемпионате мира в парном катании. Они в нынешнем сезоне также побеждали на Олимпиаде в Пхенчхане.
— Это было трудно, но волшебно, — цитирует AFP Массо. — Физически мы очень устали, не было времени на подготовку, поэтому работали от души, от всего сердца. Именно о таком сезоне мы мечтали. В сентябре сказали себе, что отдадим все ради победы во всех соревнованиях. Мы пропустили чемпионат Европы, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Теперь поняли, что это хорошее решение. Мы достигли своей цели.