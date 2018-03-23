Бруно Массо: «Это такой сезон, о котором мы мечтали» 

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Савченко и Массо - чемпионы мира, Тарасова и Морозов - серебряные призеры!

Загитова уступила Костнер в короткой программе чемпионата мира

Алина Загитова: "Пубертат - это выдумки. Закрыть рот и не есть!"