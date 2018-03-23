Татьяна Тарасова: «Забияко и Энберт могли быть третьими на чемпионате мира» 

Легендарный тренер Татьяна Тарасова считает, что у российского парного катания хорошие перспективы на будущее. Этот вывод она сделала по итогам взрослого и юношеского чемпионатов мира. В четверг на мировом первенстве в Милане россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, Наталья Забияко и Александр Энберт — четвертыми, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов — восьмыми.
— Я считаю, что большого успеха добились Забияко и Энберт, хотя и не чисто прокатали, — передает ТАСС слова Тарасовой. — Но они встали на ноги, показывают нам все время очень стабильное катание, четвертые в мире. Это достойное и хорошее место, могли бы быть третьими, но волновались.
Совсем близко оказались Астахова и Рогонов — восьмые, это очень приятно. Наши спортсмены в парном катании — это серьезный кулак из молодых, красивых и очень перспективных ребят. А на юниорском чемпионате мира в Софии наша молодежь заняла весь пьедестал. Это очень важно, значит у нас есть и основной состав, и подкрепление.