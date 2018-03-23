Татьяна Тарасова: «Забияко и Энберт могли быть третьими на чемпионате мира»

— Я считаю, что большого успеха добились Забияко и Энберт, хотя и не чисто прокатали, — передает ТАСС слова Тарасовой . — Но они встали на ноги, показывают нам все время очень стабильное катание, четвертые в мире. Это достойное и хорошее место, могли бы быть третьими, но волновались.

Совсем близко оказались Астахова и Рогонов — восьмые, это очень приятно. Наши спортсмены в парном катании — это серьезный кулак из молодых, красивых и очень перспективных ребят. А на юниорском чемпионате мира в Софии наша молодежь заняла весь пьедестал. Это очень важно, значит у нас есть и основной состав, и подкрепление.