«Она ворвалась как смерч»

«Ворвалась как смерч»: Алина Загитова на пороге исторического достижения

Завершающийся сезон в фигурном катании явил миру стремительно взошедшую звезду — 15-летняя россиянка Алина Загитова ворвалась в большой спорт и выиграла все старты, в которых приняла участие: Кубок Ломбардии, два этапа Гран-при и финал этой серии турниров, чемпионат России, чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пхёнчхане. Со стороны кажется, что спортсменке-вундеркинду победы даются легко, играючи, и для нее не составит труда собрать полную коллекцию наград уже в первый взрослый сезон, победив и на чемпионате мира.

Мировое первенство стартовало в среду в итальянском Милане. В первый день соревнований фигуристки продемонстрировали свои короткие программы. По итогам прокатов новоиспеченная олимпийская чемпионка набрала 79,51 балла, что позволило ей занять лишь второе место. После короткой программы лидирует опытная итальянка Каролина Костнер (80,27). При этом многие эксперты отметили некоторую судейскую лояльность в оценках Костнер на домашнем льду. Но минимальный отрыв не делает итальянку фаворитом, ведь произвольная программа Загитовой намного сложней, чем у соперницы.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уверен, что Загитова сможет выиграть все соревнования в сезоне.

"Считаю Загитову фаворитом чемпионата мира, у нее самые высокие шансы. Я думаю, что она поборется и выиграет в этом сезоне все соревнования. Каролина Костнер — большой спортсмен и большой профессионал, у нее была потрясающая короткая программа, у Алины была небольшая помарочка на приземлении в каскаде тройной лутц — тройной риттбергер, но думаю, что сегодня позиции могут поменяться. Алине надо сегодня просто сделать свою работу, как она сделала ее на Олимпийских играх, по технике с ней бороться невозможно, если она сделает все, что она умеет, что запланировано в произвольной программе, то ни у одной спортсменки нет шансов", — сказал Плющенко.

Текущий сезон в женском катании стал особенно ярким благодаря противостоянию двух подопечных тренера Этери Тутберидзе — Алины Загитовой и Евгении Медведевой

"Когда проходил чемпионат Европы в Москве, мы даже поспорили с моей супругой [Яной Рудковской], я сказал, что Алина выиграет все соревнования. Девочка очень сильная, это уже мастеровитый спортсмен, — продолжил Плющенко. — Олимпийскими чемпионами просто так не становятся, тем более в конкуренции с Женей Медведевой. Так что никаких сюрпризов тут нет, у нее очень сильный тренер, сильная команда, она хочет работать и быть лидером, быть номером один. У нее все получается, я не вижу тут никаких сюрпризов".

Главным испытанием, которое может настигнуть Загитову, Плющенко считает звездную болезнь.

"Сейчас надо спортсменку держать в правильном направлении, потому что победа очень громкая была. Уже были примеры, когда становились олимпийскими чемпионками и иногда накрывало голову. Здесь важно, чтобы команда, родители и менеджеры правильно проработали, чтобы не уйти на низшие позиции, а идти дальше к новым вершинам — это важный момент".

По мнению известного российского тренера Елены Чайковской, преимущество Костнер над Загитовой не помешает россиянке одержать итоговую победу. "Алина выглядела сильнее, несмотря на то, что Каролине поставили более высокие баллы. Просто Загитова была сильнее. Нужно понимать, что короткая программа — это техническая программа, и тут нет вопросов относительно того, что Алина по технической части сильнее и по сложности, и по скорости. Вторая оценка выше у Костнер, это вполне естественно, потому что демонстрирует очень женственное катание, но это ничего не значит", — сказала Чайковская.

Тренер выразила восхищение глубиной таланта Загитовой.

"Она ворвалась в фигурное катание как смерч, и она сейчас сильнейшая на планете. Ей ничего не сможет помешать одержать итоговую победу, никаких проблем у нее нет. У нее только начало карьеры, и Алина еще долго будет главенствовать в женском одиночном катании. 15 лет — это потрясающий возраст, когда человек на выходе все может, ему все в радость, все делает с улыбкой. У Алины шикарное состояние организма, души, настроения и возможностей", — отметила Чайковская.

"Многим обывателям кажется, что Алина выигрывает легко, но любая человеческая деятельность по своей сути сложна, поэтому в спорте мирового уровня ничего простого нет, — поделилась мнением заслуженный тренер России Тамара Москвина. — Выбор программ Загитовой, ее подготовка, ее тактические действия в выступлениях, которые были сделаны ее тренером и всей командой, были спланированы таким образом, чтобы было впечатление, что ей все дается легко. То, чего добилась Алина и чего добивается, — это достижения мирового уровня, а быть лидером в любой сфере на самом высоком уровне очень сложно. Впечатление легкости — это и есть задача тренеров, спортсменов. Фигурное катание — это спорт, близкий к искусству, и делать из него напряженный вид спорта неправильно. На лед выходит красивая девушка в красивом платье и катается под красивую музыку, поэтому все должно выглядеть легко. На самом деле, это искусство и тяжелый труд". Загитова уже приучила публику к зрелому и качественному катанию, сопровождающемуся исполнением сложнейших технических элементов и трогательным артистизмом. Но все, что делается, на первый взгляд, легко и непринужденно, требует колоссальных затрат как физических, так и эмоциональных ресурсов. По словам самой спортсменки, уже в таком юном возрасте она отказалась от многого в досуге и еде для достижения побед на льду. И это без учета того, сколько юная звезда проводит времени на тренировках, чтобы оправдывать статус фаворита.

Сможет ли Загитова установить уникальное для фигурного катания достижение, станет ясно совсем скоро — фигуристки представят произвольные программы вечером в пятницу.