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Олег Васильев: Не надо забывать, что после Олимпиады у Загитовой не было регулярных тренировок
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Олег Васильев: Не надо забывать, что после Олимпиады у Загитовой не было регулярных тренировок 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Напомним, россиянка заняла седьмое место в произвольной программе, три раза упала на лед и стала пятой в итоговом протоколе, набрав 207,72 балла.
"Ее первая ошибка на лутце была чисто технической, а дальше все покатилось под откос. Предполагаю, что Алина сама не ожидала от себя такой ошибки — разминка была просто идеальной, чувствовала себя совершенно адекватно, но упала с первого прыжка, и ее будто заклинило. Это было видно по ее лицу, я сидел близко, она не понимала, что ей делать.
Провал Загитовой: усталость или физиология?
Это печально, потому что она может выигрывать, даже допуская ошибки. Но она не допустила такой мысли, что и привело к известному результату. Так бывает, что спортсмен после победы на Олимпиаде остается без медали, ваш покорный слуга в 1984 году пережил то же самое, и тому были свои причины. Не надо забывать, что после Олимпиады у Алины не было возможности для регулярных тренировок — слишком много всего происходило, что отнимало время.
Сегодняшняя ситуация показывает, что Женя Медведева действительно уникум, она не один сезон держалась на вершине, тянула мировое катание вперед. Только травма не позволила ей завершить олимпийское четырехлетие золотом, его взяла Загитова, влетевшая в женское катание, как комета. Сейчас вопрос к окружению Алины — нужно ли было ехать на чемпионат мира, раз не было нормальной подготовки, или нужно было отказываться от разных приглашений, и можно ли было выбирать, но задним умом мы все горазды", — цитирует Васильева ТАСС.
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