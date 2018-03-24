Олег Васильев: Не надо забывать, что после Олимпиады у Загитовой не было регулярных тренировок

Напомним, россиянка заняла седьмое место в произвольной программе, три раза упала на лед и стала пятой в итоговом протоколе, набрав 207,72 балла.

"Ее первая ошибка на лутце была чисто технической, а дальше все покатилось под откос. Предполагаю, что Алина сама не ожидала от себя такой ошибки — разминка была просто идеальной, чувствовала себя совершенно адекватно, но упала с первого прыжка, и ее будто заклинило. Это было видно по ее лицу, я сидел близко, она не понимала, что ей делать.

Провал Загитовой: усталость или физиология?

Это печально, потому что она может выигрывать, даже допуская ошибки. Но она не допустила такой мысли, что и привело к известному результату. Так бывает, что спортсмен после победы на Олимпиаде остается без медали, ваш покорный слуга в 1984 году пережил то же самое, и тому были свои причины. Не надо забывать, что после Олимпиады у Алины не было возможности для регулярных тренировок — слишком много всего происходило, что отнимало время.