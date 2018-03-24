Ягудин поддержал Загитову

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин поддержал российскую фигуристку Алину Загитову, которая стала пятой по итогам чемпионата мира в Милане.
«Алина, не расстраивайся! Знаю, что сезон выдался очень тяжёлый», — написал Ягудин в Instagram.
Он отметил, что Загитова всё равно остаётся лучшем в текущем сезоне.
«Ты олимпийская чемпионка! А чемпионаты мира ещё будут в твоей жизни. Мы с тобой», — добавил Ягудин.
Ранее тренер Загитовой прокомментировал выступление фигуристки на ЧМ в Милане.