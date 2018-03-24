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Коляда имеет все шансы на медаль ЧМ-2018
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Коляда имеет все шансы на медаль ЧМ-2018 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда имеет все шансы на медаль чемпионата мира в Милане, ему просто нужно справиться с нервами и желанием любой ценой завоевать награду, заявил РИА Новости призер чемпионата мира-2011 Артур Гачинский.
Коляда занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира, отставая от лидирующего американца Натана Чена менее чем на два балла.
"У Миши есть все шансы на медаль, все карты в его руках. Его задача просто выйти и показать тот набор, для которого он будет готов — ни больше, ни меньше. На чемпионате мира нет основных лидеров — (японца) Юдзуру Ханю и (испанца) Хавьера Фернандеса, поэтому все зависит от самого Миши. Важно, как он справится с психологией и нервами. И, конечно, он должен будет победить внутри себя желание "хочу медаль чемпионата мира", — сказал Гачинский по телефону.
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