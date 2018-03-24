Загитовой отказали в жалости

«Загитова — олимпийская чемпионка, уже сложившийся спортсмен. Не думаю, что ей нужна жалость», — заявил Траньков. Российский фигурист Максим Траньков подвел итоги выступления Алины Загитовой на чемпионате мира в итальянском Милане. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».

Он также выразил мнение, что падения фигуристки вызваны усталостью.

На чемпионате мира Загитова не сумела чисто откатать произвольную программу. Из-за череды падений фигуристка не заняла призового места по итогам двух программ. Провал 15-летней россиянки эксперт и тренер Татьяна Тарасова связала с тем, что Загитова успела подрасти на три сантиметра после Олимпиады в Пхенчхане, и посоветовала ей поменьше есть.

В Корее фигуристка стала обладательницей двух наград. Загитова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и стала серебряным призером в составе сборной России в командном зачете.