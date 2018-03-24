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Фигурист Коляда принес России первую с 2011 года медаль чемпионата мира
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Фигурист Коляда принес России первую с 2011 года медаль чемпионата мира 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в одиночном катании на чемпионате мира, который проходит в Милане, сообщает ТАСС.
Таким образом, Коляда принес России первую с 2011 года медаль чемпионата мира в соревнованиях мужского одиночного катания.
До него последним медалистом среди российской команды был Артур Гачинский, который также стал бронзовым призером на мировом первенстве в Москве.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы обеспечили максимальную квоту на чемпионате мира — 2019.
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