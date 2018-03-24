Фигурист Коляда принес России первую с 2011 года медаль чемпионата мира

Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в одиночном катании на чемпионате мира, который проходит в Милане, сообщает ТАСС

Таким образом, Коляда принес России первую с 2011 года медаль чемпионата мира в соревнованиях мужского одиночного катания.

До него последним медалистом среди российской команды был Артур Гачинский , который также стал бронзовым призером на мировом первенстве в Москве.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы обеспечили максимальную квоту на чемпионате мира — 2019.