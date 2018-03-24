Гачинский: фигурист Коляда способен выигрывать ЧМ, если исключит ошибки

Российский фигурист Михаил Коляда способен добиваться лучших результатов, чем бронзовая медаль чемпионата мира, если исключит ошибки. Такое мнение высказал призер чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский , завоевавший бронзу первенства мира 2011 года.

"Сам факт бронзовой медали — это очень хорошо, — сказал Гачинский. — Медалей на чемпионате мира не было довольно давно, поэтому это очень хороший результат. Способен ли он на большее? Безусловно". "Он допустил сегодня некоторые помарки в своей программе, — продолжил собеседник агентства. — Но и его соперники сегодня не блистали, они преподнесли ему довольно много подарков. Если исключить его пустые ошибки, то он способен претендовать не только на бронзу, но и на серебро, и золото". Ранее Коляда завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве в Милане. По сумме двух программ 23-летний спортсмен получил 272,32 балла, победителем стал американец Натан Чен (321,40), второе место занял японец Сёма Уно (273,77).

Чемпионат мира стал третьим для Коляды, в 2016 году в Бостоне он был четвертым, в 2017 году в Хельсинки — восьмым.

Первенство мира в Милане завершится 25 марта показательными выступлениями.