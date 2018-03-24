Коляда: выдохнул и с новыми силами начал работу

Фигурист Коляда: после Южной Кореи, выдохнул и с новыми силами начал работу

Россиянин Михаил Коляда поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали в личных соревнованиях фигуристов на чемпионате мира в Милане.

«Давненько у нас медали не было — класс. Мне хватило времени на подготовку к чемпионату после Олимпиады — адаптировался после Южной Кореи, выдохнул и с новыми силами начал работу. Особый заряд энергии перед чемпионатом получил на мероприятии в Кремле, такой душевный подъем почувствовал», — приводит слова Коляды ТАСС.

«Всем не угодить. Надо слушать, но надо делать свои выводы, опираясь только на свои силы», — добавил спортсмен. Он отметил, что слышал критику в свой адрес в связи с упрощением короткой программы, но заявил, что не стал на неё реагировать.

Ранее сообщалось, что медаль Коляды на ЧМ в Милане стала первой с 2011 года для российских фигуристов.