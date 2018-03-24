Ещё
Коляда: выдохнул и с новыми силами начал работу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигурист Коляда: после Южной Кореи, выдохнул и с новыми силами начал работу 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиянин Михаил Коляда поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали в личных соревнованиях фигуристов на чемпионате мира в Милане.
«Давненько у нас медали не было — класс. Мне хватило времени на подготовку к чемпионату после Олимпиады — адаптировался после Южной Кореи, выдохнул и с новыми силами начал работу. Особый заряд энергии перед чемпионатом получил на мероприятии в Кремле, такой душевный подъем почувствовал», — приводит слова Коляды ТАСС.
Он отметил, что слышал критику в свой адрес в связи с упрощением короткой программы, но заявил, что не стал на неё реагировать.
«Всем не угодить. Надо слушать, но надо делать свои выводы, опираясь только на свои силы», — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что медаль Коляды на ЧМ в Милане стала первой с 2011 года для российских фигуристов.
RT на русском: последние новости
Российские фигуристки впервые с 2013 года не завоевали ни одной медали ЧМ в одиночном катании Загитова трижды упала в произвольной программе и заняла пятое место на ЧМ в Милане Как в России отреагировали на неудачу Загитовой на чемпионате мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков объявился в конгрессе США44
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл15
Российские футболисты отметили поражение в баре66
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение