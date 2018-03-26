Евгения Медведева: «В 30-40 лет хочу выглядеть так же достойно, как Анджелина Джоли» 

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью журналу Vogue рассказала о том, на кого хочет быть похожей в будущем. Также двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады ответила на ряд других вопросов, не касающих спорта.
— Сильнее волнуетесь перед свиданием или выступлением? — Перед свиданием. Перед выступлениями я никогда не нервничаю.
— Если бы ты не были фигуристкой, то кем бы стали? — На Олимпиаде открыла для себя керлинг.
— На кого бы вы хотели быть похожей в 30 или 40? — Вот бы выглядеть так же достойно, как Анджелина Джоли.
— Если бы вам подарили совершенно любую пластическую операцию, что бы ты выбрала? — Ринопластику.