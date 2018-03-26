Васильев: выступления Коляды на ЧМ было достаточно для бронзы, так как соперники грубо ошибались 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев прокомментировал бронзовую медаль Михаила Коляды, завоёванную на чемпионате мира в Милане. «Коляда всё-таки технически очень хорошо оснащён. У него есть три четверных прыжка, отличное скольжение, прекрасная техника. Другой вопрос в том, что он почти никогда не может показать то, что делает на тренировках. Его наставникам надо подумать, как сделать так, чтобы спортсмен полностью реализовывал свой потенциал. В Милане Коляда тоже не показал всё, на что способен, но этого было достаточно для третьей позиций, так как его соперники допускали очень грубые ошибки. Победил Натан Чен, который был на две головы выше всех, а за ним расположились те, кто меньше наделал ошибок», — сказал Васильев RT.
Ранее он прокомментировал выступление занявшей пятое место Алины Загитовой.