Коляда вернул Россию во времена Плющенко!

Сказать, что Коляда откатал сегодняшнюю произвольную чисто, было бы явным преувеличением (при «чисто» он был бы вторым): два падения, все три четверных «на минус»… Но при этом право российского фигуриста на ступень пьедестала ЧМ сомнению тоже не подвергалось. При отрыве в 14 баллов от четвертого места это и в голову никому не пришло.

Тогда в чем дело? Может, после Олимпиады на мировой чемпионат никто не приехал?

Тоже неверно. Да, в Милане не было двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса . Но испанец, похоже, вот-вот завершит карьеру, да и вокруг японца, при всей его 23-летней молодости, потихоньку возникают разговоры той же тематики. А все остальные — приехали и выступали.

Например, китайский «попрыгунчик» Боян Цзинь, умудрившийся в произвольной упасть целых пять раз и рухнувший куда-то на грань между концом второго и началом третьего десятков. Или серебряный призер Пхенчхана Сема Уно , который на одной из тренировок уже в Италии подвернул голеностоп, вынужден был кататься «на одной ноге» и тоже вытер сегодня своим костюмом изрядную часть льда во дворце спорта «Медиоланум».

Однако Уно, в отличие от китайца, не только падал, но и вставал. А потом — продолжал прыгать «через боль» и бороться за результат, как свой, так и за командный. В итоге «отчаянный коротышка» (рост Уно — 159 сантиметров) добыл себе серебряную медаль, а сборная Японии сохранила максимальную квоту из трех одиночников на следующий, домашний чемпионат мира.

Коляда катался на двух здоровых ногах, но, в общем, сделал то же самое. Он не опускал рук, боролся практически до последнего (лишь в самом конце «сдвоил» аксель с ритбергером), в итоговом протоколе отстал от Уно на символические 1,45 — и они оба заслуженно поднялись на пьедестал чемпионата мира.

Кстати, тройную квоту для ЧМ-2019 Коляда России тоже добыл. Вместе с 18-летним дебютантом Дмитрием Алиевым , которому из-за дурацкого повтора тулупов в короткой программе (два одинаковых прыжка там не засчитываются) пришлось выбираться наверх с 13-го места и который, прекрасно исполнив три четверных (!), благополучно выбрался с него на седьмое. Тоже молодец!

Да, у Алиева явно не хватило сил на вторую половину произвольной, и там он совершил немало ошибок. Но, тем не менее, ни разу не упал, что в этот вечер мало кому оказалось под силу. У парня — первый «взрослый» сезон, причем сразу с Олимпиадой, и немудрено, что к весне он подошел серьезно измотанным. Однако ж бился — и кое-чего добился. Шаг вперед налицо.

Через год на ЧМ в японской Саитаме Россию будут представлять уже три фигуриста-одиночника. Чего мы не могли добиться аж 14 лет, с Москвы-2005, где действующим чемпионом мира был еще Евгений Плющенко

Удивительно, но самый слабый из четырех наших видов по результатам и Олимпиады в Пхенчхане и прошлогоднего первенства планеты сейчас, в Милане, оказался фактически самым успешным. Даже несмотря на серебро Евгении Тарасовой Владимиром Морозовым в парном катании. Ведь от них такого результата заведомо ожидали. А бронза с повышенной квотой имени Коляды с Алиевым — это дело другое. Очевидный прорыв.

Мог ли Коляда побороться не только с Уно, но и за золото? Нет, даже не надейтесь. Феноменальный Нэйтан Чен сделал в произвольной шесть четверных прыжков и разгромил всех конкурентов с громадным итоговым преимущество почти в полсотни баллов! До мирового рекорда Ханю в произвольной, американец, правда, слегка (3,74) недотянул, но похоже, что это — только вопрос времени.

ЧМ-2018 завершается сегодня вечером произвольным танцем, где после короткой программы наши дуэты идут на седьмом и восьмом местах.

Чемпионат мира Милан Мужчины Произвольная программа

Техника

Компоненты

Штраф

Сумма

Нэйтан Чен (США)

127,62 91,84 219,46 Сема Уно (Япония)

94,65 88,86 -4,00 179,51 Кадзуки Томоно (Япония)

86,12 88,12 -2,00 172,24 Денис Васильевс (Латвия)

87,41 83,20 170,61 Дмитрий Алиев (Россия)

86,29 83,86 170,15 Боян Цзинь (Китай)

63,34 73,22 -9,00 127,56 Сумма двух программ

Короткая

Произвольная

Всего

Нэйтан Чен (США)

101,94 (1)

219,46 (1)

321,40 Сема Уно (Япония)

94,26 (5)

179,51 (2)

273,77 Михаил Коляда (Россия)

100,08 (2)

172,24 (4)

90,99 (7)

167,29 (7)

258,28 Кадзуки Томоно (Япония)

82,61 (11)

173,50 (3)

256,11 Дмитрий Алиев (Россия)

82,15 (13)

170,15 (6)

252,30 Боян Цзинь (Китай)

95,85 (4)

127,56 (23)

223,41