Странный ЧМ и бенефис канадских тренеров

Зачем проводить ЧМ в олимпийский сезон?

«Чемпионат мира после Олимпиады — бессмысленный и беспощадный. У лидеров уже нет сил, мотивации, эмоций. И они забивают на турнир, которые в любое другое время был бы главным», — пишут Павел Копачев и Алексей Авдохин в своем блоге на Sports.ru

«Но после выматывающих Игр, спустя месяц, сложно настроить организм на второй пик.

Так было всегда. По крайней мере, в XXI веке:

— из олимпийских чемпионов Солт-Лейка на ЧМ-2002 приехал только Алексей Ягудин . И победил!

— из олимпийских чемпионов Турина на ЧМ-2006 не было ни-ко-го!

— из олимпийских чемпионов Ванкувера на ЧМ-2010 приехали Ю-На Ким и танцоры Тесса Виртью и Скотт Моир . Выиграли только канадцы.

— из олимпийских чемпионов Сочи на ЧМ-2014 откатал только Юдзуру Ханю — и то, потому что турнир проводился в Японии.

— из олимпийских чемпионов Пхенчхана на ЧМ-2018 заявились Алена Савченко/ Бруно Массо Алина Загитова ; и если немцы поймали удивительный кураж, то Загитова так устала, что впервые в сезоне рассыпалась. Она не была похожа на себя.

Вообще, из 12 личных призеров Игр-2018 в Милан приехали только пятеро. Меньше половины. Но уровень конкуренции — одна проблема. Вторая — ценность таких медалей. С одной стороны, чемпионат мира, а с другой — такой ли полноценный это турнир, если не выступают все сильнейшие?! На чемпионате Европы в Москве звезд и то было больше — за медали рубились Медведева, Фернандес, Боброва/Соловьев. На мире их нет».

Не стоит переоценивать успех Коляды

«На стыке двух столетий Россия усилиями Алексея Ягудина и Евгения Плющенко выиграла семь чемпионатов мира подряд. Но после турнира 2004 года в Дортмунде медали в мужском катании стали невероятной редкостью. Следующего попадания соотечественника на пьедестал россиянам пришлось ждать семь лет — Артур Гачинский на турнире в Москве показал, пожалуй, лучший прокат в жизни и дотянулся до бронзы. А после 2011 года российские фигуристы снова взяли семилетнюю паузу, которую сегодня прервал Михаил Коляда — у него тоже бронза. За Натаном Ченом угнаться было нереально — он стал вторым после Ханю фигуристом, набравшим в сумме более 320 баллов. Вторым стал японец Сема Уно , от которого Коляда отстал на полтора балла.

В порыве радости не стоит переоценивать успех Коляды. Разумеется, спорт не знает сослагательного наклонения, лучшего результата в любом случае добивается сильнейший. Но главные претенденты на победу на миланском льду проявили себя не лучшим образом, а, если сказать проще, — провалились. Боян Цзинь в ходе своей произвольной программы упал на лед сразу пять раз, Винсент Чжоу — три. Эти падения перечеркнули все старания спортсменов и отправили их далеко за пределы первой тройки. Трижды упал и Сема Уно, но в концовке программы ему удалось сделать сразу несколько прыжков и зубами вытянуть оценку. Коляда, который, кстати, тоже упал дважды, оказался стабильнее и спокойнее своих соперников», — пишет колумнист «Чемпионата» Михаил Чесалин

Мог ли Коляда побороться за золото?

«Через год на ЧМ в японской Саитаме Россию будут представлять уже три фигуриста-одиночника. Чего мы не могли добиться аж 14 лет, с Москвы-2005, где действующим чемпионом мира был еще Евгений Плющенко!» — говорится в статье Льва Тигая на «Советском спорте».

«Удивительно, но самый слабый из четырех наших видов по результатам и Олимпиады в Пхенчхане и прошлогоднего первенства планеты сейчас, в Милане, оказался фактически самым успешным. Даже несмотря на серебро Евгении Тарасовой Владимиром Морозовым в парном катании. Ведь от них такого результата заведомо ожидали. А бронза с повышенной квотой имени Коляды с Алиевым — это дело другое. Очевидный прорыв.

Мог ли Коляда побороться не только с Уно, но и за золото? Нет, даже не надейтесь. Феноменальный Натан Чен сделал в произвольной шесть четверных прыжков и разгромил всех конкурентов с громадным итоговым преимущество почти в полсотни баллов! До мирового рекорда Ханю в произвольной, американец, правда, слегка (3,74) недотянул, но похоже, что это — только вопрос времени».

Танцы — дело судейское

Скотт Мойр. «Танцевальное золото ожидаемо взяли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон , обновившие все три мировых рекорда. Интересно, поставили бы судьи французам такие же космические оценки, доедь от Пхенчхана до Милана трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Вирчу

В танцах так положено: назначили седьмыми — значит, седьмыми и будете. А восьмыми — второй наш дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро, который, наоборот, «пошел на повышение» и в сумме добавил к своим личным рекордам внушительные 7,40. С одной стороны, у России вроде как добавилась еще одна пара в мировой элите, с другой — на увеличение квоты до трех дуэтов на следующем ЧМ наши все равно не наработали.

Получилось бы с Бобровой и Соловьевым? Ох, не знаю. Танцы — дело категорически судейское», — пишет Лев Тигай.

Бенефисом канадских тренеров

«Пападакис и Сизерон обновили в Милане все три мировых рекорда, что стало для дуэта еще одним достижением, помимо медалей: несмотря на то, что французы на протяжении трех лет собирали все высшие титулы (исключением стали лишь Олимпийские игры), рекордный результат в коротком танце никогда ранее им не принадлежал. Сейчас танцевальные рекорды выглядят следующим образом: 83,73 балла в коротком танце, 123,47 — в произвольном и 207,20 в зачете двух программ.

Произвольный танец французов, безусловно, украсил нынешнее мировое первенство — выступление очень многих лидеров в трех остальных дисциплинах получилось в Милане откровенно провальным.