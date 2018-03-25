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Загитову подвергли длительному допинг-контролю
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Загитову держали на допинг-контроле более двух часов после неудачи на ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после своего выступления на чемпионате мира в Милане. По словам спортсменки, она провела более двух часов на допинг-контроле после своего проката, сообщает ТАСС.
"Вы же меня знаете, если за час уложусь, то это просто спасибо. Я просидела до трех ночи (прокат завершился около 0:30 мск — "Газета.Ru"), под конец успокоилась, смирилась. Потом утром встала, снова поплакала, потом стала анализировать, что слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось и почему, потом пошли с тренерами и дирекцией нашей школы погулять, они меня развеяли, я забыла все, сегодня у меня хорошее настроение", — цитирует Загитова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее сообщалось, что 15-летняя фигуристка стала пятой на чемпионате мира в Милане.
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