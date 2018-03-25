Загитову подвергли длительному допинг-контролю

Загитову держали на допинг-контроле более двух часов после неудачи на ЧМ

"Вы же меня знаете, если за час уложусь, то это просто спасибо. Я просидела до трех ночи (прокат завершился около 0:30 мск — "Газета.Ru"), под конец успокоилась, смирилась. Потом утром встала, снова поплакала, потом стала анализировать, что слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось и почему, потом пошли с тренерами и дирекцией нашей школы погулять, они меня развеяли, я забыла все, сегодня у меня хорошее настроение", — цитирует Загитова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после своего выступления на чемпионате мира в Милане. По словам спортсменки, она провела более двух часов на допинг-контроле после своего проката, сообщает ТАСС Ранее сообщалось, что 15-летняя фигуристка стала пятой на чемпионате мира в Милане.