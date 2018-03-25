Загитова высказалась о неудаче на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем выступлении в Милане. Спортсменка трижды упала в произвольной программе и стала лишь пятой на чемпионате мира по фигурному катанию в Италии.

«У меня было много опыта, что я с первых прыжков падала и докатывала чисто программу. Я не могу сказать, что я расслабилась, расстроилась и всё, руки опустились. Я как будто не каталась, как будто это был сон», — сказала она в интервью, опубликованном на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она сказала, что испытывала странные чувства накануне соревнований: не нервничала, но при этом чувствовала себя странно.

«Физически я была готова. Мы откатывали с тренерами программы полностью, все чисто делала на тренировках здесь. Но такое бывает. Когда-нибудь это бы случилось», — отметила Загитова.

Она рассказала, что после выступления ей надо было «сдавать допинг».

«Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать», — поделилась фигуристка. На допинг-контроле спортсменка провела более двух часов.

«Вы же меня знаете. Если за час уложусь, то это просто спасибо. Я просидела до трех ночи. Под конец успокоилась. Смирилась. Потом утром встала, снова поплакала. Потом, слава Богу, стала анализировать. Слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось, почему?» — сказала она.