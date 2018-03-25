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Загитова высказалась о неудаче на ЧМ
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Загитова высказалась о неудаче на ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем выступлении в Милане. Спортсменка трижды упала в произвольной программе и стала лишь пятой на чемпионате мира по фигурному катанию в Италии.
«У меня было много опыта, что я с первых прыжков падала и докатывала чисто программу. Я не могу сказать, что я расслабилась, расстроилась и всё, руки опустились. Я как будто не каталась, как будто это был сон», — сказала она в интервью, опубликованном на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Она сказала, что испытывала странные чувства накануне соревнований: не нервничала, но при этом чувствовала себя странно.
«Физически я была готова. Мы откатывали с тренерами программы полностью, все чисто делала на тренировках здесь. Но такое бывает. Когда-нибудь это бы случилось», — отметила Загитова.
Она рассказала, что после выступления ей надо было «сдавать допинг».
«Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать», — поделилась фигуристка. На допинг-контроле спортсменка провела более двух часов.
>> Загитову подвергли длительному допинг-контролю
«Вы же меня знаете. Если за час уложусь, то это просто спасибо. Я просидела до трех ночи. Под конец успокоилась. Смирилась. Потом утром встала, снова поплакала. Потом, слава Богу, стала анализировать. Слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось, почему?» — сказала она.
Ранее в эфире «Первого канала» Татьяна Тарасова говоря о причинах столь неудачного выступления сильнейшей спортсменки, рассказала, что 15-летняя Загитова за месяц после победного выступления на Олимпиаде в Пхенчхане, выросла на три сантиметра, что отразилось на ее координации.
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