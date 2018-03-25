Шпажист Ходос выиграл бронзу турнира серии Гран-при в Будапеште

Российский шпажист Сергей Ходос завоевал бронзовую медаль турнира серии Гран-при, который прошёл в Будапеште (Венгрия). Ходос остался единственным из россиян уже к 1/8 финала, а в полуфинале будущему победителю швейцарцу Максу Хайнцеру со счётом 10:15.

Ходос во второй раз в своей карьере пробился в квартет сильнейших на турнире Гран-при. Впервые он это сделал в 2010 году на соревнованиях в Катаре, где также завоевал бронзовую медаль.