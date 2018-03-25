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Шпажист Ходос выиграл бронзу турнира серии Гран-при в Будапеште
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Шпажист Ходос выиграл бронзу турнира серии Гран-при в Будапеште 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский шпажист Сергей Ходос завоевал бронзовую медаль турнира серии Гран-при, который прошёл в Будапеште (Венгрия). Ходос остался единственным из россиян уже к 1/8 финала, а в полуфинале будущему победителю швейцарцу Максу Хайнцеру со счётом 10:15.
Ходос во второй раз в своей карьере пробился в квартет сильнейших на турнире Гран-при. Впервые он это сделал в 2010 году на соревнованиях в Катаре, где также завоевал бронзовую медаль.
Отметим, что в 1/16 финала Сергей Бида потерпел поражение от японца Казуясу Минобе — 10:15, а Павел Сухов уступил Николаю Новосёлову из Эстонии — 9:15. Остальные российские шпажисты завершили соревнования на более ранних стадиях.
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