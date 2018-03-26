«После проката Загитовой заплакали»

Обладатель олимпийского золота Солт-Лейк-Сити — 2002 и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «Газете.Ru» рассказал о своих эмоциях после провала Алины Загитовой на чемпионате мира — 2018, о том, как на на девушку влияют постоянные сравнения с Евгенией Медведевой , а также объяснил, почему уже нельзя кататься так, как Михаил Коляда.

— Какие у вас впечатления от чемпионата мира по фигурному катанию? Многие лидеры пропустили его…

— Какая разница — есть лидеры, нет лидеров. Это их решение — ехать или нет на этот турнир. Чемпионат мира все равно останется чемпионатом мира, и поэтому неважно, при каком составе участников спортсмен завоевал звание чемпиона или, наоборот, не попал в призеры.

— Этот турнир показался вам неожиданным, судя по некоторым результатам?

— Нет.

— Даже выступление Алины Загитовой, которая, к сожалению, не попала даже в призеры, вас не удивило?

— Ну, как не удивило… Просто в спорте нет ничего удивительного или, наоборот, очевидного.

Здесь могу сказать одно: когда вся страна думает, что наши футболисты победят, а они не побеждают, и все говорят «Ну ничего, в следующий раз они выиграют» — вот это удивительно. А все, что касается остального спорта, то там люди как проигрывают, так и выигрывают.

Насчет неудачи Алины — ее, конечно, по-человечески очень жаль. Честно говорю, мы с моей женой Татьяной Тотьмяниной улетали в Пермь на шоу, опаздывали на самолет, но все равно посмотрели на парковке выступление Загитовой.

И я клянусь: мы оба заплакали. Не знаю, почему, но это было настолько волнительно, мы так переживали, понимая, что свалилось на хрупкие плечи 15-летней девочки и что с ней сейчас происходит.

Алину постоянно сравнивают с Евгенией Медведевой. Некоторые считали, что Женя должна была победить на Олимпиаде, и это очень сильно муссировалось в прессе. На мой взгляд, по катанию Загитова заслуженно победила на Олимпийских играх, но на чемпионате мира ей просто не хватило сил. При этом мотивации было достаточно — она действительно хотела выиграть, я общаюсь с ней и знаю это.

Но это спорт — без падений не бывает потом взлетов. Мы надеемся, что Алина просто преодолеет это, тем более что на главном турнире в жизни — Олимпиаде — она победила. А чемпионатов мира, учитывая ее возраст, у Загитовой еще будет куча. Теперь ей нужно стараться поддерживать ту форму, в которой она была весь сезон.

Не стоит забывать, что Алине всего лишь 15 лет, а она уже добилась очень многого и выиграла все, кроме мирового первенства. Так что ее катание в Милане не то чтобы удивило. Я сам участвовал в постолимпийском чемпионате мира в 2002 году, знаю, как это тяжело…

— Но вы тогда стали чемпионом…

— Да, как и в этом году немецкая спортивная пара Алена Савченко / Бруно Массо выиграла чемпионат мира после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Но в отличие от Загитовой этот дуэт и я выступали уже фактически под конец своей спортивной карьеры и имели колоссальный опыт. А для Алины это ее первый в жизни чемпионат мира, на который она, что интересно, приехала уже в статусе олимпийской чемпионки.

К тому же — кто-то может порой выступать, грубо говоря, без тренировок, а Загитова, видимо, нет. Все эти многочисленные встречи и тяжелая болезнь после Олимпийских игр… Видимо, ее система подготовки не может включать такие большие пропуски.

Я принимал решение о том, что поеду на чемпионат мира — 2002 просто по той причине, что хотел этого, а не из-за какой-то потрясающей физической формы. Ведь я находился тогда в абсолютно разобранном состоянии и возвращал все по крупинкам, начиная с самой первой тренировки в японском Нагано, где проходил тот чемпионат мира. Это действительно правда, просто я никогда этого не раньше говорил.

— Михаил Коляда и Дмитрий Алиев на этом чемпионате мира тоже выступали после поездки на Олимпиаду. В итоге Михаил стал третьим, а Дмитрий — седьмым. Можно ли считать такие достижения успехом для россиян?

— Я считаю успехом, когда человек выигрывает. Когда он находится в тройке — это чуть менее успешное выступление. Но у нас не было медалей в мужском одиночном катании на чемпионатах мира уже семь лет, так что по результату Коляда молодец, конечно.

Если же говорить о катании Михаила, то мы так соревновались еще в начале 2000-х. Может, Татьяна Анатольевна Тарасова грубовато выразилась, сказав, что это «девичье выступление» в короткой программе, но с таким катанием, если соперники выступят чисто, понятно, что не то что о тройке лучших, но и о шестерке речь не идет.

Я по протоколу видел, как выступал Коляда, и так кататься нельзя. Но в любом случае это чемпионат мира, и Михаил — бронзовый призер. Неважно, кто из лидеров не приехал, — это их проблемы и их право. В том составе, который был, Коляда занял третье место. За бронзу ему огромное спасибо. Вообще мужикам спасибо за весь сезон и, в частности, за три квоты на сезон следующий.

— Спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов тоже приехали сразу после Олимпиады и завоевали серебро, уступив только олимпийским чемпионам Савченко / Массо…

— Серебро Тарасовой и Морозова не может не радовать, потому что в произвольной программе на Олимпиаде у них получилось совсем неудачное выступление. Самое главное для любого спортсмена после какого-то падения — а не бывает таких людей, у которых всегда все получается — преодолеть давление и страх, которые возникают из-за слабого выступления: особенно, если оно случилось на Олимпиаде. Ребята выступили не блестяще (любые срывы — это уже не блестящее катание), но в данной ситуации они поднялись настолько высоко, насколько могли. При том уровне катания, который показывают Савченко / Массо, подняться еще выше было нереально, а вот оказаться ниже — да. Но ребята заняли свое место — тут и без упреков в их адрес, и без особых хвалебных отзывов.

— А что вы думаете по поводу танцев на льду? Без опытной пары Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев два наших дуэта Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро не смогли принести России медалей, заняв седьмое и восьмое места соответственно.

— Для меня танцы — это чистейшая политика. Если в одиночном катании и у спортивных пар есть какие-то элементы, которые ты срываешь или не срываешь, то танцы на льду — это немного другой вид спорта, который вроде бы относится к фигурному катанию, но стоит особняком. Для меня это красиво катающиеся пары с красивыми костюмами и красивым мейк-апом.

И я не эксперт в танцах на льду, но мне кажется, что судьи очень жестко поступили со Степановой и Букиным. Седьмой результат — абсолютно не то место, на которое они катаются. Их действительно поставили ниже, чем они того заслуживают.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию, наставник чемпионов мира Марии Петровой Алексея Тихонова Людмила Великова оценила выступление российских спортсменов на чемпионате мира в Милане и назвала возможные причины неудачного проката олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

— Кто вам больше всех понравился на прошедшем чемпионате мира?

— Я бы здесь выделила украинку Савченко, выступающую за Германию в паре с Массо. Она достойна большого уважения. Я знаю ее с детства — с десяти лет.

Хорошо представляю, как она шла к золоту чемпионата мира — 2018. Я считаю, что все спортсмены должны ориентироваться на ее отношение к фигурному катанию. Из наших мне очень понравилась пара Степанова / Букин, а также Михаил Коляда.

— Насколько неожиданным для вас получился турнир, в котором было много интересных результатов?

— Для меня турнир абсолютно нормальный. Я не считаю, что он неожиданный, так как много спортсменов, выступавших на Олимпийских играх, здесь не приняли участия.

— Сейчас очень много обсуждают неудачное выступление Загитовой. Что, на ваш взгляд, послужило причиной такого количества ошибок?

— Ребенку 15 лет, а она переносит такие моральные нагрузки. Это повышенное внимание со стороны болельщиков и корреспондентов. Вся эта мишура кому угодно голову снесет. Она отойдет потихонечку, я не сомневаюсь. Просто мы не щадим наших детей.

Ей бы по-хорошему после Олимпиады закончить сезон, а она дальше пошла выступать. Я считаю, что к фигуристам надо относиться, как к своим родным детям, и тогда не будет таких ошибок.

— Чем вызвано слабое выступление других российских участниц Марии Сотсковой и Станиславы Константиновой?

— Все очевидно. Соперницы действительно катались лучше, и это было заметно невооруженным глазом.

— Что можно сказать про чемпионку мира Кейтлин Осмонд и ее перспективы борьбы с лучшими российскими фигуристками?

— Так она уже борется с лучшими.

Каждый спортсмен имеет в карьере шанс всей жизни, и канадка его не упустила. Она уже взрослая фигуристка и дождалась своего звездного часа. Конечно, с Медведевой и Загитовой сложно конкурировать, но и они не вечны и периодически оступаются.

В этом и заслуга канадки — она поборолась и воспользовалась своим шансом, что вызывает огромное уважение.

— Прокомментируйте выступление российских фигуристов.

— Я знаю Коляду с пяти лет, поэтому не могу быть объективной и откажусь от комментария. Что касается Дмитрия Алиева, то он допустил ошибки из-за отсутствия опыта. Он должен был знать, что он делает и на что способен. Но возраст у него подходящий, и он еще сделает много хорошего, набравшись опыта.

— Какое впечатление оставили спортивные пары?

— Чисто арифметически по местам выступление наших пар достойное. Но, глядя на их работу и катание, я, увы, ничего хорошего сказать не могу.

— Есть ли у России ближайшие светлые перспективы в танцах?

— Танцы — это для меня темная лошадка. Особо глубоко мне сложно вникать в этот вид, который значительно отличается от других. Но чисто внешне мне россияне очень понравились, особенно Степанова и Загорски. А какие-то технические моменты я не могу оценить. С ними работают очень хорошие тренеры — мои знакомые, и фигуристы будут добавлять. Но предсказать, когда они прыгнут на три-четыре места выше, не берусь.