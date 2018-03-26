Ягудин: Загитовой не хватило сил в Милане

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Плющенко: Загитова не робот, а живой человек

Фигуристка Загитова прокомментировала неудачу на ЧМ в Милане

Коган: трудно сказать, что случилось на ЧМ по фигурному катанию, но Загитова показала себя бойцом