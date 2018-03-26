Ягудин: Загитовой не хватило сил в Милане

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин высказал мнение что российской фигуристке Алине Загитовой не хватило сил для успешного выступления на чемпионате мира в Милане.
«Мы с моей женой Татьяной Тотьмяниной улетали в Пермь на шоу, опаздывали на самолёт, но всё равно посмотрели на парковке выступление Загитовой. И я клянусь: мы оба заплакали. Не знаю, почему, но это было настолько волнительно, мы так переживали, понимая, что свалилось на хрупкие плечи 15-летней девочки и что с ней сейчас происходит», — приводит слова Ягудина ТАСС.
Он отметил, что на Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова одержала полностью заслуженную победу.
«Но на чемпионате мира ей просто не хватило сил. При этом мотивации было достаточно — она действительно хотела выиграть, я общаюсь с ней и знаю это», — добавил фигурист.
Ранее Загитова прокомментировала неудачу на ЧМ в Милане.