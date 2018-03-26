Ещё
Ягудин: Загитовой не хватило сил в Милане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ягудин считает, что Загитовой не хватило сил для успешного выступления на ЧМ в Милане 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин высказал мнение что российской фигуристке Алине Загитовой не хватило сил для успешного выступления на чемпионате мира в Милане.
«Мы с моей женой Татьяной Тотьмяниной улетали в Пермь на шоу, опаздывали на самолёт, но всё равно посмотрели на парковке выступление Загитовой. И я клянусь: мы оба заплакали. Не знаю, почему, но это было настолько волнительно, мы так переживали, понимая, что свалилось на хрупкие плечи 15-летней девочки и что с ней сейчас происходит», — приводит слова Ягудина ТАСС.
Он отметил, что на Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова одержала полностью заслуженную победу.
«Но на чемпионате мира ей просто не хватило сил. При этом мотивации было достаточно — она действительно хотела выиграть, я общаюсь с ней и знаю это», — добавил фигурист.
Ранее Загитова прокомментировала неудачу на ЧМ в Милане.
RT на русском: последние новости
Плющенко: Загитова не робот, а живой человек Фигуристка Загитова прокомментировала неудачу на ЧМ в Милане Коган: трудно сказать, что случилось на ЧМ по фигурному катанию, но Загитова показала себя бойцом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга61
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение