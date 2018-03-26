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Экс-психолог Слуцкого рассказал о неудачи Загитовой
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Экс-психолог Слуцкого рассказал о причинах неудачи Загитовой на чемпионате мира 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Бывший психолог экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого Вадим Гущин считает, что фигуристке Алине Загитовой может потребоваться психологическая помощь после чемпионата мира, который прошел в Милане, сообщает RT.
"Начнем с того, из-за чего она упала. Оставшись без Жени Медведевой, в статусе олимпийской чемпионки, без поддержки, в качестве единственного лидера сборной, естественно, она чувствовала себя тяжело", — цитирует Гущина "Спорт-Экспресс".
Специалист отметил, что на Загитову оказывалось давление, так как ей необходимо было подтверждать свои достижения.
"Это безумно сложно. Представьте себе, что на вас давят. Все больше и дольше. Это называется кумуляция нервного напряжения. Весь этот год Алина находится под чудовищным давлением", — сказал Гущин.
"Нужна была психологическая диагностика, может быть, обследование перед всем этим. Видимо, этого и не хватило. В результате мы имеем то, что имеем — ребенка с психологической травмой", — добавил психолог.
Ранее Загитова призналась, что испытывала неловкость перед соотечественницей Евгенией Медведевой после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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