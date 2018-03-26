Экс-психолог Слуцкого рассказал о неудачи Загитовой

"Это безумно сложно. Представьте себе, что на вас давят. Все больше и дольше. Это называется кумуляция нервного напряжения. Весь этот год Алина находится под чудовищным давлением", — сказал Гущин.

"Нужна была психологическая диагностика, может быть, обследование перед всем этим. Видимо, этого и не хватило. В результате мы имеем то, что имеем — ребенка с психологической травмой", — добавил психолог.

Специалист отметил, что на Загитову оказывалось давление, так как ей необходимо было подтверждать свои достижения.