Казус Коляды: медаль без надежд

Фигурист Коляда стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018

Российские фигуристы завоевали на прошедшем чемпионате мира в Милане всего две медали — серебро в парном катании и бронзу в мужском. Для России это катастрофически мало. Однако подобная ситуация продолжается уже не один год. Так что, катастрофа продолжается уже долго. Более того, по сравнению с предыдущими мировыми первенствами, россияне сделали небольшой шаг вперед.

Почти весь предыдущий олимпийский цикл нашу страну спасало женское катание, которое на стабильной основе приносило золото и бронзу. Это происходило с 2015 по 2017 годы. Доминирование девушек на мировой арене несколько скрашивало пустоту во всех остальных видах.

Турнир в Милане показал, что после сочинских Игр в России фигуристы высокого уровня появились лишь в одной дисциплине.

Конечно, в коронном виде произошел провал в связи с неудачей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, но исключение лишний раз подтверждает правило, и вряд ли у кого есть сомнения, что через год в женском одиночном катании на верхнюю ступень пьедестала почета поднимется российская спортсменка.

Стагнация у мужчин

Бронзовая медаль Михаила Коляды стала очень приятным сюрпризом. Впервые с 2011 года российский фигурист добрался до пьедестала почета чемпионатов мира.

К слову, последнее золото в мужском катании было завоевано в 2004 году Евгением Плющенко . Прошло уже 14 лет, а смена двукратному олимпийскому чемпиону так и не пришла.

Коляда при всех заслугах в Милане рискует так и остаться с единственной бронзой мировых первенств. Прошедший чемпионат был постолимпийским и, по традиции, многие сильнейшие на него просто не приехали, включая золотого и бронзового медалистов Пхенчхана. Освободилось два места вверху, с травмой катался серебряный призер Игр Сема Уно , а также серьезно наошибались другие сильные фигуристы.

Лишь при таком стечении обстоятельств, когда должно было сложиться очень много факторов, Коляда смог взять медаль.

За весь олимпийский цикл Михаил так и не избавился от большого количества ошибок и чрезмерной падучести.

Он значительно упростил короткую программу, благодаря чему прокатал ее чисто, и ошибся меньше остальных в произвольной.

Через год в японский город Сайтаму приедут все, включая Юдзуру Ханю и Хавьера Фернандеса . И что делать в такой компании, уму непостижимо. Пока приходится рассматривать эту бронзу, как счастливый случай.

В плане перспектив, интереснее выглядит Дмитрий Алиев , который заметно прогрессировал в течение всего сезона и останавливаться на достигнутом не намерен. Его подвела ошибка в короткой программе, которую многие эксперты назвали детской.

Свой первый прыжок — четверной тулуп — Дмитрий не выполнил, и вместо этого получился тройной. Позднее Алиев решил его повторить, но снова получился тройной. Согласно правилам, в короткой программе не может быть два одинаковых прыжка, поэтому за второй тройной тулуп он не получил вообще ничего, что отбросило его во второй десяток.

Однако в произвольной программе Алиев собрался, прокатал ее хорошо и поднялся на седьмое место, отыграв сразу шесть позиций.

Это очень хороший знак — спортсмен умеет собраться, провести работу над ошибками и через два дня выступить в свою силу.

Рассчитывать на большие успехи российских фигуристов на следующем чемпионате мира вряд ли приходится. Будут скорее всего медали чемпионата Европы, потому что в Старом свете есть только один спортсмен мирового класса — Фернандес, а также, в зависимости от состава участников, можно рассчитывать на единичные успехи в Гран-при.

Положительный момент заключается в том, что Коляда с Алиевым вернули России максимальную квоту в мужском одиночном катании, и хотелось бы, чтобы через год они ее удержали.

Проблеск надежды для России

В спортивных парах грядут изменения. Карьера Савченко в силу возраста уже подходит к концу, а двукратные чемпионы мира канадцы Меган Дюамель Эрик Редфорд уже объявили о завершении карьеры после Олимпийских игр, где завоевали бронзу.

На этом фоне Тарасова с Морозовым смотрятся очень сильно и лучше многих других молодых пар.

Конечно, конкуренция в этом виде будет только возрастать. Заметно прогрессируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре , а серебряные призеры последней Олимпиады Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая взяли лишь короткий отдых, не приехав в Милан.

Честно говоря, именно в олимпийский сезон Тарасова и Морозов не показали своего максимума. Годом ранее они выступали значительно стабильнее и увереннее.

Если получится справиться с волнением, то их ждет хорошее будущее.

Также неплохо смотрелись Наталья Забияко Александр Энберт , ставшие четвертыми на чемпионате мира. Дуэт постепенно прибавляет от турнира к турниру. Даже если сравнить их катание на московском этапе Гран-при 2016 года с тем, что они делают сейчас, то рост спортсменов очевиден, и в следующем сезоне они имеют шансы закрепиться в сильнейшей разминке.

Алло, мы ищем таланты

Спортивные танцы — это большая боль для российского болельщика уже на протяжении нескольких олимпийских циклов. С уходом из большого спорта олимпийских чемпионов Турина Татьяны Навки Романа Костомарова отечественная школа не смогла предложить замену того же уровня.

Последний без малого десяток лет прошел под знаком американо-канадского противостояния между дуэтам Мэрил Дэвис Чарли Уайт и Тесса Вирту / Скотт Моир . В Ванкувере победу праздновали канадцы, а в Сочи уже Дэвис и Уайт. Однако после Игр-2014 обе пары объявили о завершении карьеры.

Многие известные российские тренеры преподнесли это как большую трагедию для российских танцев, и они были недалеки от истины. Ильиных с Кацалаповым распались буквально в шаге от того, чтобы войти в элиту.

Затем Ильиных стала выступать с Русланом Жиганшиным, а Кацалапов — с Викторией Синициной . С тех пор фигуристы не показывали того, что увидели зрители в Сочи.

Дмитрий Соловьев. На чемпионате мира в Милане отсутствовал наш сильнейший дуэт Екатерина Боброва

Говорить о претензиях российских пар на победу в ближайшие годы просто неуместно — добраться бы до медалей. Вирту и Моир вернулись на лед на два года и победили в Пхенчхане, но после корейских Игр уже окончательно ушли из большого спорта.

И теперь миром правит французский дуэт Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон , который находится на принципиально ином уровне, чем все остальные фигуристы, и весь предстоящий олимпийский цикл должен пройти под их диктовку. И скорее всего в Пекине триумфаторами будут именно они. Но это при условии, что американцы и канадцы опять не вырастят инопланетян.

На сегодняшний день именно североамериканские страны являются законодателями мод в танцах на льду.

И если посмотреть на протокол миланского чемпионата мира, то в шестерке сильнейших мы увидим два американских и два канадских дуэта. И это еще не приехали на турнир бронзовые призеры Пхенчхана Майя и Алекс Шибутани . Пападакис и Сизерону придется непросто в борьбе с многочисленным соперниками, но пока достать их никто не может.

А российскому зрителю, увы, остается роль стороннего наблюдателя ледовых баталий французов с североамериканской армией.