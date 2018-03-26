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Медведева заявила о желании стать похожей на Джоли
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Медведева заявила о желании стать похожей на Анджелину Джоли 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, на кого хочет походить в будущем.
«Вот бы выглядеть так же достойно, как Анджелина Джоли», — ответила Медведева на вопрос журналиста о том, на кого фигуристка хочет быть похожей в 30 или 40 лет.
Спортсменка также описала распорядок своего дня. «Просыпаюсь в 8.30, завтракаю геркулесом, в 10 — в зал. Потом весь день на катке: два льда по полтора часа и около трех часов в зале. Так происходит шесть раз в неделю, один день выходной», — рассказала фигуристка, передает Vogue.
Медведева также отметила, что никогда не нервничает перед выступлениями, однако волнуется перед свиданием.
Ее также спросили, какой спорт она могла выбрать, если бы не стала фигуристкой. По словам Медведевой, на Олимпиаде она «открыла для себя керлинг».
В феврале Медведева рассказала о жизни после Олимпиады. Напомним, Медведева на Олимпиаде в Корее завоевала серебро в женском одиночном катании, первой стала ее соотечественница 15-летняя Алина Загитова.
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