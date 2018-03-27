Е. Тарасова: не хватило чистого и стабильного катания по ходу всего сезона 

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали на прошедшем в Милане чемпионате мира. Золотые награды выиграли немцы Алёна Савченко и Бруно Массо, установившие мировой рекорд как в произвольной программе, так и по сумме программ.
«На данный момент у нас есть всё. На этом чемпионате мира не выиграли золото, потому что у нас были ошибки. Не хватило чистого и стабильного катания по ходу всего сезона», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.