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Коляда: мы все живые люди
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Коляда объяснил, почему многие фигуристы падали на ЧМ в Милане 

RT на русском 58 минут назад
Фото: ТАСС
Российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему многие спортсмены падали на чемпионате мира в Милане.
«Сезон был напряжённый. Три недели назад закончилась Олимпиада, самый главный старт в жизни, многие просто не успели восстановиться. Мы же сделали ставку на чистый прокат», — цитирует Коляду «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что сейчас нужна пауза после тяжёлого сезона.
«Сейчас нужен тайм-аут. В конце концов, все мы живые люди», — добавил Коляда.
Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала причину падений россиянки Алины Загитовой во время проката произвольной программы на чемпионате мира в Милане.
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