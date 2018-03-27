Коляда: мы все живые люди

Российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему многие спортсмены падали на чемпионате мира в Милане.
«Сезон был напряжённый. Три недели назад закончилась Олимпиада, самый главный старт в жизни, многие просто не успели восстановиться. Мы же сделали ставку на чистый прокат», — цитирует Коляду «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что сейчас нужна пауза после тяжёлого сезона.
«Сейчас нужен тайм-аут. В конце концов, все мы живые люди», — добавил Коляда.
Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала причину падений россиянки Алины Загитовой во время проката произвольной программы на чемпионате мира в Милане.