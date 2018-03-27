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Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
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Российская фигуристка Трусова первой чисто исполнила на тренировке четверной лутц 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Чемпионка мира среди юниоров 2018 года по фигурному катанию Александра Трусова чисто исполнила на тренировке четверной лутц. Видео с тренировки российской спортсменки опубликовал в своем Instagram тренер Сергей Розанов.
Ранее никто из фигуристок не исполнял этот элемент в зафиксированных тренировочных занятиях.
В марте 2018 года 13-летняя Трусова в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка. Россиянка также получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе — 92,32 балла. Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.
Трусова является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. В текущем сезоне Трусова не проиграла ни одного соревнования, победив на юниорских этапах Гран-при в Австралии и Белоруссии, в юниорском финале Гран-при, а также на российском первенстве среди юниоров.
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