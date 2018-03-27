Трусова первой чисто исполнила четверной лутц

Российская фигуристка Трусова первой чисто исполнила на тренировке четверной лутц

Ранее никто из фигуристок не исполнял этот элемент в зафиксированных тренировочных занятиях.

Публикация от Sergey Rozanov (@_sergio_r_) 27 Мар 2018 в 8:00 PDT

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