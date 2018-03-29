Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю 

13-летняя подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова стала первой в истории спортсменкой, которой удалось исполнить четверной лутц, считающийся вторым по сложности прыжком в фигурном катании. Видео с тренировки было опубликовано в инстаграме одного из тренеров россиянки Сергея Розанова.
13-летняя российская спортсменка Александра Трусова, которая занимается в группе известного тренера Этери Тутберидзе, продолжает будоражить мир фигурного катания.
На этой из тренировок спортсменка первой в истории исполнила четверной лутц.
Ранее в истории фигурного катания таких прыжков не было документально зафиксировано ни у одной из представительниц слабого пола даже на тренировках.
Лутц является вторым прыжком по сложности после акселя. Этот элемент представляет из себя зубцовый прыжок с противовращательным заходом и назван честь австрийского фигуриста Алоиза Лутца, впервые исполнившего его в 1913 году.
Видео, где подопечная Тутберидзе чисто исполняет состоящий из четырех оборотов прыжок, опубликовал у себя в инстаграме тренер известного клуба «Самбо-70», где занимаются знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, Сергей Розанов.
Это первый документально зафиксированный случай, когда фигуристка исполняет четверной лутц.
Последним достижением Трусовой стала победа на юниорском чемпионата мира. Соревнования проходили в столице Болгарии Софии. В произвольной программе россиянка стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка.
Кроме того, Александра получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе — 92,32 балла.
Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях, была Мики Андо из Японии, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.
«Вот это я понимаю соревнования! Медалей больше, чем за весь сезон! А сезон у меня получился очень хороший! Хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал! Я это всегда чувствую! Спасибо! Но особенно я благодарна своим тренерам!
Этери Георгиевне (Тутберидзе — «Газеты.Ru») — за то, что она сильный и целеустремленный человек, за то, что она — максималист и не боится рисковать, за то, что она видит те мелочи, которые не видят другие.
Этери Георгиевна, я восхищаюсь вами и горжусь, что тренируюсь у вас. Сергею Викторовичу (Дудакову) — спасибо за то, что он всегда знает твою ошибку и как ее исправить.
Когда он на катке, я точно знаю, у меня все получится. Даниилу Марковичу (Бутенко) — спасибо за то, что он поставил мне эти замечательные программы, за то, что он очень веселый и позитивный, у него все легко, на старте он незаменим.
Сергею Александровичу (Розанову) — за то, что он всегда очень много мне помогает и верит, что я все смогу. Спасибо всем большое!» — прокомментировала итоги завершившегося сезона Трусова у себя в инстаграме.
В текущем сезоне юная фигуристка не проиграла ни одного соревнования, победив на юниорских этапах Гран-при в Австралии и Белоруссии, в юниорском финале Гран-при, а также на российском первенстве среди юниоров.
Несмотря на то что Александре только 13 лет, в завершившемся сезоне спортсменка нарушала дисциплину. Об этом рассказала Тутберидзе.
«Трусова любит отдыхать. На Новый год, практически не поставив нас в известность, уехала в Эмираты на десять дней, и мы получили не очень готовую спортсменку.
Я очень рада, что на чемпионате получилось показать два четверных в произвольной программе. А то напрягала ситуация, что мы заявляем, но не делаем. Это был пик формы, да. Но в такой же форме она была, когда ехала в Эмираты», — передает ее слова ТАСС.
Кумиром Трусовой является двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева.
«На тренировках я стараюсь равняться на Женю Медведеву, мне нравится ее характер, ее трудолюбие; я равняюсь на нее, но в то же время стараюсь оставаться собой», — сказала Трусова.
«Спорт для меня и увлечение, и развлечение, ничем другим заниматься не успеваю. Еще захожу в инстаграм, где у меня 19 тысяч подписчиков, я выкладываю туда фотографии о путешествиях нашей команды», — добавила спортсменка.