Загитова и Медведева получили «Серебряную лань»

Загитова, Медведева и Ласицкене получили премию «Серебряная лань»

Награду "Серебряная лань" традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам минувшего года. Лауреаты определяются на основе голосования спортивных журналистов.