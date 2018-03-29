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Загитова и Медведева получили «Серебряную лань»
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Загитова, Медведева и Ласицкене получили премию «Серебряная лань» 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, легкоатлетка Мария Ласицкене, лыжник Сергей Устюгов и еще шесть российских спортсменов получили премию "Серебряная лань". Церемония награждения спортсменов проходит в четверг в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
Лауреатами ежегодной премии также стали Дина Аверина (художественная гимнастика), Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Александр Лесун (современное пятиборье), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец — велоспорт), Алексей Швед (баскетбол). Все спортсмены в прошлом году стали победителями крупных международных турниров.
Награду "Серебряная лань" традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам минувшего года. Лауреаты определяются на основе голосования спортивных журналистов.
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