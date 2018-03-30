Конгресс ИСУ может ограничить количество четверных прыжков у фигуристов

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ИСУ) Александр Лакерник заявил, что конгресс организации может ограничить количество четверных прыжков в программах фигуристов.

"На июньском конгрессе ИСУ будет рассматриваться предложение о том, чтобы каждый тип четверного прыжка мог быть представлен в программе лишь единожды, а не дважды, как сейчас. Да, это решение будет работать против тех, у кого четверных мало. Но у того же (россиянина Михаила) Коляды есть лутц, тулуп, сальхов, пусть нестабильный, а это уже три типа прыжков", — цитирует Лакерника ТАСС

Он добавил, что это нововведение могу поддержать не все.

"Многие страны, особенно европейские, где люди выполняют только один четверной, могут не поддержать такое решение. Но уже на следующих стартах нас ждут изменения, которые были анонсированы на предыдущем конгрессе в хорватском Дубровнике. Также с нового сезона у мужчин и спортивных пар продолжительность произвольной программы будет сокращена на 30 секунд, и программы ставятся уже с этим учетом, то же самое касается градации «минус пять — плюс пять» оценки GOE", — отметил Лакерник.

Функционер сказал, что что базовая оценка уменьшится незначительно.

"Смысл в том, что, с одной стороны, необходимо качественное катание, с другой, не нужны попытки ради попыток", — добавил он.

Ранее сообщалось, что время турниров по фигурному катанию может сократиться.