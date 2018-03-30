Этери Тутберидзе получила «Серебряную лань» 

Тренер отделения «Хрустальный» ЦСО «Самбо-70» Этери Георгиевна Тутберидзе получила награды «Серебряная лань» за олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которых признали лучшими спортсменками по итогам 2017 года.
Фигуристки не смогли присутствовать на торжественной церемонии вручения наград, прошедшей в Олимпийском комитете России, так как находятся в турне. Призы Тутберидзе вручила специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» Елена Вайцеховская.
Справка: премию «Серебряная лань» традиционно вручает по итогам прошедшего года Федерация спортивных журналистов России. Победители были объявлены в декабре 2017 года, а награды лауреатам были вручены в минувший четверг.
Десятку лучших спортсменов 2017 года по результатам опроса составили (в алфавитном порядке) Дина Аверина (художественная гимнастика), Алина Загитова (фигурное катание); Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Александр Лесун (пятиборье), Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец — велоспорт), Сергей Устюгов (лыжные гонки) и Алексей Швед (баскетбол).