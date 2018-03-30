Этери Тутберидзе получила «Серебряную лань»

Фигуристки не смогли присутствовать на торжественной церемонии вручения наград, прошедшей в Олимпийском комитете России, так как находятся в турне. Призы Тутберидзе вручила специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» Елена Вайцеховская.

Справка: премию «Серебряная лань» традиционно вручает по итогам прошедшего года Федерация спортивных журналистов России. Победители были объявлены в декабре 2017 года, а награды лауреатам были вручены в минувший четверг.