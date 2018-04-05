Загитова призналась в нелюбви к фигурному катанию

Алина Загитова: «В детстве не любила ходить на фигурное катание — ревела»

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова сказала, что по настрою Олимпиада не отличается от других стартов. По мнению 15-летней фигуристки, разница между главным стартом четырехлетия и остальными турнирами заключается в атмосфере.

— По настрою Олимпийские игры совершенно не отличаются от каких-то других стартов. А именно атмосфера — какая-то другая, — цитирует teamrussia.pro Загитову.

— Как у вас появилась такая любовь к фигурному катанию?

— Эта любовь появилась не с самого начала. То есть в детстве я не любила ходить на фигурное катание — я ревела. Естественно, тренеры помогали. Конечно, они не говорили, что я должна любить фигурное катание, но им удалось сделать так, чтобы я это полюбила.

— Был ли у вас в детстве интерес к классическому балету?

— Наверное, нет. Хотя что-то такое вспоминаю, когда искала себя в разных видах. Да, я ходила на пуантах, но остановилась на фигурном катании. А моя произвольная программа в этом сезоне просто была близка мне по образу. Я ходила на балет, смотрела что-то в интернете.

— Скучали ли вы по родителям, по родному дому, когда уехали учиться фигурному катанию?

— Конечно, очень скучала. Плакала иногда, прям хотелось домой. Но потом я поняла, для чего это делаю, и что таким образом я помогу своей семье.