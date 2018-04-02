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Д. Егоров обсудит на «Серебряном дожде» фигурное катание и ненависть в футболе
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Д. Егоров обсудит на «Серебряном дожде» фигурное катание и ненависть в футболе 

Чемпионат.com 4 часа назад
В новом выпуске программы «Едим спорт» обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров поднимет волнующие темы в фигурном катании и футболе:
— Фигурное катание и использование детской психики. Судьба Юлии Липницкой — хотите ли вы, чтобы ваши дети прошли такой же путь?
— Футбол и ненависть к игрокам: если вы лично ненавидите игроков сборной России, то за что? Не стесняйтесь, давайте нам все причины!
Спортивно-аналитическая программа «Едим спорт» выходит еженедельно по понедельникам в 19:00 по московскому времени.
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