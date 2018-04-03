Полякова выступит на этапе Гран-при в Калгари 

Россиянка Мария Полякова выступит на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Калгари, в Канаде. В отличие от этапа в Фудзи, она единственная будет представлять Россию.
— В Монреале на этапе Мировой серии у нас будет такой же состав, как и в Фудзи, а в Калгари у нас выступит только Мария Полякова, — цитирует «Р-Спорт» главного тренера сборной России Светлану Моисееву.
На втором этапе Мировой серии в японском Фудзи в составе сборной России выступили Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Кристина Ильиных, Надежда Бажина, Александр Бондарь, Виктор Минибаев, Юлия Тимошинина, Никита Шлейхер.
Этап Гран-при состоится 10-13 мая. Этап Мировой серии в канадском Монреале пройдет 27-29 апреля.