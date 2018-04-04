Чемпион мира по фигурному катанию Чен поступил в Йельский университет

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года американский фигурист Нэйтан Чен поступил в Йельский университет и теперь должен решить, будет ли он начинать обучение. Об этом сообщает Ice Network.

Отмечается, что решение спортсмен должен принять до 1 мая. Перед чемпионом мира 2018 года стоит вопрос о работе с тренером Рафаэлем Арутюняном , который живет в пригороде Лос-Анджелеса. Они сотрудничают на протяжении последних семи лет.

"Моя цель в данный момент — начать учебу в Йеле следующей осенью. Мне еще нужно поговорить с Рафой. Единственное, в чем уверен сейчас, — меня взяли в Йель, и в то же время хочу продолжать выступать в фигурном катании", — сказал Чэн.

Тренер Арутюнян отметил, что Нэйтану придется тяжело.

"Я буду помогать ему изо всех сил. Он мой ребенок. Что бы он ни решил, я буду рядом с ним", — сказал наставник.

Ранее сообщалось, что Чен завоевал золото на чемпионате мира в Италии.