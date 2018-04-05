Ещё
Плющенко рассказал о планах на Олимпиаду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плющенко рассказал о планах на Олимпиаду 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Прославленный фигурист Евгений Плющенко намерен подготовить спортсмена, который примет участие в Олимпиаде 2022 года, сообщает «Чемпионат».
По словам Плющенко, он поставил перед собой такую задачу, так как через три или четыре года перестанет лично участвовать в ледовых шоу, оставшись при этом их продюсером.
«Разные госдумы — это точно не мое», — подчеркнул он, сообщив, что понял это, четыре года пробыв депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга.
В связи с этим он воспринимает свою школу фигурного катания «как перспективу», так как со временем сможет тренировать гораздо больше.
В апреле минувшего года широкий общественный резонанс вызвали расценки в школе фигурного катания Евгения Плющенко: минимальная стоимость занятий для детей в академии «Ангелы Плющенко» составляет 60 тысяч рублей в месяц, занятия по «средней» программе обходятся родителям в 90 тысяч, по максимальной — в 150. Также возможны индивидуальные тренинги с прославленным спортсменом, которые стоят 60 тысяч за один час. После того, как все это стало известно, пользователи социальных сетей осудили Плющенко, обвинив в желании заработать на детях и своей славе.
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут остаться без ОИ21
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»80
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку12
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»281
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение