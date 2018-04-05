Плющенко рассказал о планах на Олимпиаду

Прославленный фигурист Евгений Плющенко намерен подготовить спортсмена, который примет участие в Олимпиаде 2022 года, сообщает «Чемпионат».

По словам Плющенко, он поставил перед собой такую задачу, так как через три или четыре года перестанет лично участвовать в ледовых шоу, оставшись при этом их продюсером.

«Разные госдумы — это точно не мое», — подчеркнул он, сообщив, что понял это, четыре года пробыв депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга.

В связи с этим он воспринимает свою школу фигурного катания «как перспективу», так как со временем сможет тренировать гораздо больше.

В апреле минувшего года широкий общественный резонанс вызвали расценки в школе фигурного катания Евгения Плющенко: минимальная стоимость занятий для детей в академии «Ангелы Плющенко» составляет 60 тысяч рублей в месяц, занятия по «средней» программе обходятся родителям в 90 тысяч, по максимальной — в 150. Также возможны индивидуальные тренинги с прославленным спортсменом, которые стоят 60 тысяч за один час. После того, как все это стало известно, пользователи социальных сетей осудили Плющенко, обвинив в желании заработать на детях и своей славе.