Мария Бутырская: «Бороться с российскими фигуристками невозможно. Их тянут вниз»

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что бороться с российскими фигуристками в обозримом будущем практически невозможно. По словам Бутырской, именно по этой причине Международный союз конькобежцев (ISU) планирует изменить правила фигурного катания на июньском конгрессе.

— Это ожидаемо (что ISU будут вносить изменения в правила по фигурному катанию. — Прим. «СЭ»). Когда наши девочки все выиграли, можно начинать махать руками, — цитирует RT Бутырскую. — Россиянки впереди планеты всей, такое же поколение растет. Но, вместо того чтобы к ним подтягиваться, они пытаются тянуть наших вниз. Конечно, все прекрасно понимают, что с россиянками в обозримом будущем бороться практически невозможно. В ISU планируют уравнять всех хотя бы в правилах. Дескать, прыгайте свои четверные, но только в первой половине, потому что во второй это уже не будет засчитано. К сожалению, подобное происходит во многих видах спорта: когда кто-то один доминирует, начинают искать пути, чтобы и другим было интересно соревноваться.

Не думаю, что это ослабит наших фигуристок. Да, не будет такой большой надбавки. Но у россиянок в запасе есть еще более сложные элементы. Поэтому мы все равно будем доминировать, чтобы они ни делали. Нам волноваться не о чем, пусть остальные волнуются.