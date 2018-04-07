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Мария Бутырская: «Бороться с российскими фигуристками невозможно. Их тянут вниз»
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Мария Бутырская: «Бороться с российскими фигуристками невозможно. Их тянут вниз» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Российский стадион
Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что бороться с российскими фигуристками в обозримом будущем практически невозможно. По словам Бутырской, именно по этой причине Международный союз конькобежцев (ISU) планирует изменить правила фигурного катания на июньском конгрессе.
— Это ожидаемо (что ISU будут вносить изменения в правила по фигурному катанию. — Прим. «СЭ»). Когда наши девочки все выиграли, можно начинать махать руками, — цитирует RT Бутырскую. — Россиянки впереди планеты всей, такое же поколение растет. Но, вместо того чтобы к ним подтягиваться, они пытаются тянуть наших вниз. Конечно, все прекрасно понимают, что с россиянками в обозримом будущем бороться практически невозможно. В ISU планируют уравнять всех хотя бы в правилах. Дескать, прыгайте свои четверные, но только в первой половине, потому что во второй это уже не будет засчитано. К сожалению, подобное происходит во многих видах спорта: когда кто-то один доминирует, начинают искать пути, чтобы и другим было интересно соревноваться.
Не думаю, что это ослабит наших фигуристок. Да, не будет такой большой надбавки. Но у россиянок в запасе есть еще более сложные элементы. Поэтому мы все равно будем доминировать, чтобы они ни делали. Нам волноваться не о чем, пусть остальные волнуются.
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